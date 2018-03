Dakar, morto biker Fausto Vignola

Il biker ligure Fausto Vignola, 37 anni, è morto oggi pomeriggio a Balestrino (Savona) mentre con alcuni compagni si allenava in sella alla sua moto da cross.

Secondo le prime informazioni l'uomo stava percorrendo un sentiero sterrato quando ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere contro un albero. Immediato l'intervento di vigili del fuoco, soccorso alpino, 118 ed elisoccorso ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Vignola a gennaio aveva partecipato alla Parigi-Dakar, portandola a termine.