Blitz polizia, sequestrati 30 kg droga

(ANSA) - RIVA LIGURE (IMPERIA), 29 MAR - Un albanese di 30 anni che vive a Riva Ligure è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Sanremo, perché trovato in possesso di 30 kg di stupefacente: hascisc, marijuana e un kg di cocaina. Sono stati i vicini di casa a segnalare uno strano via vai dall'abitazione dell'uomo. E' emerso che l'abanese, manovale per una ditta edile, era solito ricevere i clienti in casa. L'abitazione è stata perquisita permettendo la scoperta della droga. Oltre allo stupefacente, nell'appartamento sono stati trovati anche due bilancini di precisione e un coltello per tagliare la sostanza.

Il manovale è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.