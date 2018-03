A Spezia arrivano gli SmartBus

Debuttano alla Spezia gli SmartBUS, mezzi elettrici innovativi a ricarica veloce con ultra capacitori senza batterie. Li ha scelti Atc e il 3 aprile entreranno in funzione sulla linea Tre cittadina. Lo SmartBUS è stato messo a punto da E-CO in joint venture con Chariot Motors con la collaborazione del Politecnico di Milano e la supervisione della scuola politecnica dell'università di Genova.

La sperimentazione di SmartBus in Atac costituisce il primo vero esercizio di bus elettrici che si caricano durante la sosta al terminale in 5 minuti con un pantografo. SmartBUS è il più efficiente autobus elettrico al mondo a zero emissioni, è ideale per coprire le esigenze del trasporto pubblico urbano.

L'innovazione risiede nel sistema di accumulo ad ultracapacitori ad elevata densità energetica in grado di recuperare energia in frenata.