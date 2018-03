Governo: Toti, 'Niente gioco delle tre carte, meglio il voto'

"Non so che cosa stia facendo Di Maio e non credo che sia la prima preoccupazione di imprese e famiglie italiane, ma ribadisco che il centrodestra ha vinto le elezioni con il 37%, gli elettori hanno indicato un candidato premier che è Matteo Salvini, e il centrodestra ha un programma che riteniamo quello giusto per dare più sicurezza, più lavoro, più occupazione e più sviluppo a questo Paese". Così il governatore ligure Giovanni Toti commenta l'apertura del M5s a una ipotesi di governo con il Pd. Toti comunque resta possibilista verso un dialogo con il Movimento. "Se i Cinque stelle, scendendo dalla torre del loro isolamento e intendono collaborare per dare un governo a questo Paese credo si debba partire con il confronto sulle cose da fare. Se continuiamo a fare il gioco delle tre carte credo che il Paese andrà poco lontano, la politica perderà un'occasione e le urne saranno l'ultima alternativa possibile. Auspicando che questo Parlamento sia capace di fare una legge elettorale che consegni un vincitore".