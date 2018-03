Toti, lista arancione può dare tanto

"Rimango profondamente dentro a Forza Italia, ma sono anche un animatore di un'esperienza civica che si aggiunge, collaterale ai partiti, che in futuro può dare tanto al centrodestra italiano in termini di proposta politica e di classe dirigente". Lo dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in un locale del centro di Genova alla convention della Fondazione Change, nata per sostenere il suo progetto politico, che ha chiamato a raccolta tutti i sindaci e gli amministratori locali 'arancioni' eletti dal centrodestra negli ultimi anni in Liguria per raccogliere progetti e idee per le prossime elezioni regionali del 2020.

Presenti i sindaci di Genova, La Spezia e Savona, Marco Bucci, Pierluigi Peracchini e Ilaria Caprioglio, insieme a numerosi altri primi cittadini, assessori, consiglieri comunali e alcuni neoeletti in Parlamento. "Dal punto di vista pratico credo che questa esperienza si debba affiancare alle nostre amministrazioni con una serie di battaglie politiche dal basso