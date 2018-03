Samp porta doni Pasqua a bimbi Gaslini

(ANSA) - GENOVA, 28 MAR - Tradizionale visita Pasquale della Sampdoria all'Istituto Gaslini di Genova per portare doni e sorrisi ai piccoli degenti. Un appuntamento che si rinnova da 41 anni. Presenti il massimo dirigente Massimo Ferrero che ha guidato la comitiva blucerchiata composta da altri dirigenti, lo staff tecnico con il mister Marco Giampaolo e la squadra al completo. Prima la visita nei reparti e poi l'incontro nell'Aula Magna con la rottura finale di un gigantesco uovo di cioccolato.

"Quando faccio una cosa la faccio con tanto amore e cerco, con i miei ragazzi, di portare un momento di gioia. Perché qui ci sono persone che stanno facendo la partita della vita e noi siamo qui per augurarvi di vincerla" ha detto Ferrero. Parole di riconoscenza verso la Samp da parte del presidente del Gaslini Pietro Pongiglione: "E' una cosa molto bella e significa che l'affetto non si affievolisce e non è solo sotto Pasqua ma per tante cose che la Samp ha fatto per permetterci acquisti importanti di attrezzature".