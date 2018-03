Passadore, utile +8,2 e apre a Portofino

Banca Passadore ha chiuso il 2017 con un utile netto in aumento del 8,2% a 16,4 milioni nonostante la presenza di oneri straordinari obbligatori per gli interventi di salvataggio delle banche in default e si configura come il migliore della storia della banca. Lo ha reso noto l'istituto in una nota in cui annuncia l'apertura di una filiale a Portofino.

L'indice di profittabilità (RoE) sale al 9,37%, il "Cet 1 ratio" è al 13,38%, "ampiamente superiore al corrispondente coefficiente di capitale richiesto dalla Banca d'Italia". Nel 2017 la banca ha registrato una "solida crescita sia degli aggregati patrimoniali (impieghi e raccolta) che del risultato economico ad ulteriore conferma dell'efficacia proprio modello operativo. In particolare: raccolta diretta a 2,57 miliardi (+5,4%), prestiti alla clientela +4,1% (1 miliardo e 694 milioni). Il rapporto tra crediti netti in sofferenza e totale degli impieghi è a 0,82%, con coverage ratio del 63% e senza che la banca abbia mai effettuato cessioni di deteriorati.