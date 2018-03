Muore durante intervento, indagini

(ANSA) - GENOVA, 28 MAR - Una donna di 71 anni è morta ieri pomeriggio all'ospedale San Martino di Genova nel corso di un intervento chirurgico o, precisamente, di una procedura di interventistica pneumologica. E' stato lo stesso nosocomio ad informare la procura di Genova che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti in modo da svolgere accertamenti su eventuali responsabilità dell'equipe medica che ha sottoposto la donna, paziente oncologica in stadio avanzato, alla procedura. "La paziente è stata sottoposta a una procedura programmata di interventistica pneumologica con fine palliativo - spiega Giovanni La Valle, direttore sanitario del San Martino - per supportare un quadro clinico molto compromesso, con grave ostruzione delle vie respiratorie. Durante la procedura la situazione si è aggravata, sino al decesso della paziente.

Abbiamo perciò informato l'autorità giudiziaria come atto d'ufficio e restiamo a piena disposizione degli organi competenti".