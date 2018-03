Assedio tir per blocco varchi porto: Bucci, protestare in altro modo

"Non voglio esprimere opinioni da questo punto di vista ma dico che per il futuro bisognerà trovare il modo di utilizzare altre forme di manifestazione". Il sindaco di Genova Marco Bucci, dopo due giorni che hanno visto la città bloccata per lo sciopero dei portuali per la morte del camionista al Vte e il conseguente 'assedio' dei tir che ha avuto forti ripercussioni sul traffico cittadino, sottolinea "il dolore e il rispetto" per la persona che ha perso la vita, ma pensa anche "a misure che possano permettere di manifestare limitando, però, il disagio dei cittadini". "Le manifestazioni sono corrette e lecite - spiega - ma i danni ai cittadini sono evidenti. Non penso che questa possa essere una decisione che può prendere un sindaco perché certe le decisioni devono essere prese a livello nazionale, ma il problema esiste, i cittadini lo percepiscono, e bisognerà trovare soluzioni". (ANSA).