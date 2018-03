Lupi sbranano pecore. Cia, risarcimenti

(ANSA) - GENOVA, 28 MAR - Tornano i lupi nell'entroterra savonese. A farne le spese un'azienda agricola di Dego (Savona) che ha perso cinque pecore - tre sbranate, due ferite che devono essere abbattute. L'allevatore lamenta gli alti costi di smaltimento delle carcasse e del valore economico dei capi. "E' evidente che questa situazione per i piccoli allevamenti sul territorio non sia più sostenibile, come diventa ingestibile aprire la stagione degli alpeggi o dei pascoli dati i rischi di aggressione - scrive in una nota Aldo Alberto, presidente di Cia Liguria -. Chiediamo risarcimenti delle predazioni zootecniche al 100% del danno subito, risarcimenti che tengano conto della qualità dei prodotti stessi e estesi anche ai costi della termo-distruzione delle carcasse oltre che pagamenti più rapidi dei danni subiti".