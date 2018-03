Clean up in kayak lungo costa Portofino

Da Camogli a Portofino in canoa per pulire le coste dell'Area Marina Protetta. È l'azione compiuta da quattro volontari di Outdoor Portofino, associazione che promuove sport, turismo sportivo e attività di educazione ambientale legate all'Area Marina Protetta e al Parco di Portofino. Il gruppo di canoisti è partito da Camogli in mattinata per pagaiare lungo il litorale fino a Niasca, spiaggia nella baia di Paraggi, raccogliendo i rifiuti sulla rotta. A supportare i kayak il gommone dell'Area Marina Protetta di Portofino e un gozzo con il compito di raccogliere e trasportare i materiali che venivano recuperati. I volontari si sono addentrati nelle cale principali, che per conformazione tendono a essere un punto di accumulo di detriti. Nonostante la bassa stagione, la raccolta è stata molto 'ricca', circa 7 sacchi pieni di polistirolo, lattine, bottiglie. Sulle scogliere dell'Amp Portofino sono state trovate bombolette, cialde da caffè, custodie per lenti a contatto e brandelli di fibra di vetro.