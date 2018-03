Call center anti buche e piante pericolanti alla Spezia

Buche e alberi pericolanti saranno segnalati direttamente dai cittadini al Comune tramite un numero verde dedicato. E' la novità che sarà introdotta nei prossimi mesi alla Spezia e che fa parte di un complessivo piano 'anti buca' e per la manutenzione di strade e verde urbano. "Il cittadino potrà riferire le sue segnalazioni a un call center dedicato per veder risolto il problema nel più breve tempo possibile" ha detto l'assessore ai lavori pubblici Luca Piaggi che, insieme al sindaco Pierluigi Peracchini, ha presentato l'accordo quadro per la manutenzione delle strade comunali e dei parchi cittadini. Sul piatto oltre 10 milioni e mezzo per gli interventi suddivisi in due appalti per strade e verde.

"Speriamo di implementare queste risorse per recuperare il tempo perduto in questa città che è stata bistrattata negli ultimi anni" ha sottolineato Peracchini.