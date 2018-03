Aponte, per Calata Bettolo siamo a firma

(ANSA) - GENOVA, 28 MAR - "C'erano delle cose da chiarire per calata Bettolo e sono state chiarite, tutto procederà secondo i programmi". Così il presidente di Msc, Gianluigi Aponte al termine dell'incontro che si è tenuto in Regione alla presenza di Giulio Schenone, manager di Sech e socio dell'armatore in Calata Bettolo. Un vertice voluto dal presidente della Regione, Giovanni Toti e a cui hanno partecipato il sindaco di Genova, Marco Bucci, il presidente del porto Paolo Emilio Signorini e l'assessore ai porti e neo deputato Edoardo Rixi. "Siamo stati chiamati da Toti e Signorini per accelerare il processo e siamo tutti d'accordo a farlo. Siamo contenti di avere una visione congiunta con i nostri partner e, sicuramente, penso che concluderemo molto rapidamente la firma della concessione per andare avanti nel nostro programma". La firma arriverà entro aprile. "Il terminal Bettolo, è arrivato a maturazione, può entrare nella fase conclusiva - ha spiegato Toti - in concomitanza con un momento favorevole dei traffici".