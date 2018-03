Al via la stagione pesca all'acciuga

(ANSA) - GENOVA, 28 MAR - "Aquila Pescatrice" e "Squalo" a Genova, "Nina" a La Spezia sono le lampare che hanno cominciato la pesca dell'acciuga. Dopo Pasqua avvieranno l'attività altri pescherecci a La Spezia, Sestri Levante, Genova e Savona.

Saranno impegnati oltre 200 addetti per un fatturato di diversi milioni di euro. Il pescato sarà venduto al mercato diretto della Darsena di Genova e dalla prossima settimana inizierà al primo punto vendita del pescato a Sestri Levante direttamente dai pescatori. "Per valorizzare il pesce pescato - afferma il presidente di Coldiretti Liguria, Gerolamo Calleri - e aiutare le nostre imprese ittiche, siamo convinti che mercati diretti, come quello della Darsena a Genova, siano fondamentali, poiché riducono la filiera al massimo. È per questo motivo che abbiamo in progetto di introdurre le nostre aziende ittiche nella vendita diretta presso la rete di Campagna Amica".