A Pasquetta menù liguri negli ospedali

(ANSA) - GENOVA, 28 MAR - Trofie al pesto, baccalà con patate e olive taggiasche, focaccia ligure, zimino di ceci, buridda di seppie, torta pasqualina e canestrelli. Sono alcuni dei piatti tipici regionali che le aziende sanitarie e ospedaliere liguri, rispettando ognuna le tradizioni del proprio territorio, serviranno ai ricoverati per festeggiare la Pasquetta, fatte salve indicazioni mediche.

L'iniziativa "Menù tipico ligure" era già stata sperimentata dalla Asl2 Savonese per la Giornata del Malato. All'iniziativa partecipano non solo i direttori generali delle singole aziende, ma anche gli assessori, per testimoniare la vicinanza delle Istituzioni ai degenti e alle loro famiglie. "Il giorno di Pasquetta - dice l'assessore alla Sanità Sonia Viale - è dedicato alle gite fuori porta: con questa iniziativa testimoniamo la vicinanza delle istituzioni a coloro che per motivi di salute trascorrono questa giornata in ospedale. I loro familiari e amici potranno assaggiare i piatti preparati con prodotti locali di grande qualità".