Primo volo easyjet Genova-Londra Luton

(ANSA) - GENOVA, 27 MAR - EasyJet ha celebrato oggi le prime operazioni all'aeroporto Cristoforo Colombo con l'avvio del volo Genova - Londra Luton, operativo da oggi e per tutta la stagione estiva con tre frequenze settimanali. L'atterraggio del primo volo da Luton verso Genova è stato salutato con la tradizionale cerimonia sul piazzale dell'aeroporto. All'apertura del collegamento Genova - Londra Luton segue l'avvio delle operazioni verso Manchester, Bristol e Berlino. I tre nuovi collegamenti saranno disponibili a partire da fine marzo: tre frequenze settimanali per collegare Manchester a Genova dal 29 marzo, 2 frequenze alla settimana per Bristol dal 2 giugno e due frequenze settimanali per Berlino dal 2 agosto. Per Frances Ouseley, direttore di easyJet per l'Italia "connettere Liguria e Regno Unito rappresenta un nuovo investimento strategico sul territorio per la compagnia che arricchisce e completa la nostra offerta internazionale".