Le tolgono figlio, minaccia suicidio

Una donna di 35 anni di origini nigeriane al quarto mese di gravidanza si è barricata in casa e ha minacciato il suicidio perché il tribunale le ha tolto il primo figlio. Tutto è iniziato la scorsa notte, nel popolare quartiere delle 'Lavatrici' di Genova Prà. La lunga trattativa con i carabinieri ha avito successo poco prima di mezzogiorno. La donna si è lasciata convincere a far entrare in casa i carabinieri e è stat atrasferita in ospedale con un trattamento sanitario obbligatorio.