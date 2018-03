Il Teatro di Genova è 'nazionale'

(ANSA) - GENOVA, 27 MAR - "Il Mibact ha riconosciuto il Teatro di Genova come Teatro nazionale". Lo annunciano il governatore Giovanni Toti e l'assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo esprimendo "Grande soddisfazione". "E' frutto del grande impegno profuso da Regione Liguria e da tutti gli Enti coinvolti", dicono Toti e Cavo.

"Si tratta della valorizzazione di un percorso iniziato due anni fa che ha portato alla nascita, lo scorso mese, della nuova realtà del Teatro di Genova che ha unito Archivolto e Stabile - spiegano Toti e Cavo - Un Ente che ha unificato due specifiche identità in una realtà più ampia per volare in alto e superare le difficoltà, anche economico-gestionali dell'Archivolto. Il successo dell'operazione portata avanti con Comune di Genova e il sostegno del direttore dello Stabile, Angelo Pastore, è stato dimostrato anche dai risultati al botteghino con 10 mila abbonamenti venduti nel 2017".