Il Genoa tessera Ansaldi per gli Esport

(ANSA) - GENOVA, 27 MAR - Calcio virtuale e calcio reale. Due mondi vicinissimi che oggi al Museo del Genoa si sono incontrati per la presentazione del primo tesserato rossoblù per gli "Esport", i videogiochi sportivi. Si tratta del 22/enne Alessandro Ansaldi che per un infortunio ha abbandonato il calcio giocato diventando un giocatore professionista di videogiochi. Ansaldi è conosciuto con il nome di "Gintera".

Una scelta di marketing ma non solo per un Genoa che vuole allargare i suoi orizzonti anche tra i tifosi più giovani. "Gli Esports - ha spiegato il responsabile marketing del Genoa Daniele Bruzzone - hanno in Italia un seguito stimato in oltre un milione di giocatori. Per una società professionista vuol dire puntare ai più giovani cercando di coinvolgerli". Così nasce "Genoa Esport Roadshow", un torneo di Fifa gratuito itinerante in tutta la Liguria che si terrà nei centri commerciali e che regalerà ai vincitori di ogni tappa la possibilità di sfidarsi al Ferraris in un torneo a fine maggio con un premio in denaro.