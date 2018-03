Con innovazione 2600 imprese crescono

(ANSA) - GENOVA, 27 MAR - Su un campione di 3938 aziende, 2563 hanno avuto un trend positivo di fatturato negli anni tra il 2012 e il 2016 e tra queste ci sono 50 "best performer". Si tratta di aziende che hanno avuto una crescita del fatturato del 65%, un aumento di oltre l'80% del numero degli addetti e il 109% in più di margine operativo lordo. Per arrivare a questi risultati il 91% ha realizzato progetti di innovazione del processo o del prodotto, l'84% ha puntato sulle strategie di valorizzazione del Made in Italy e il 68% sulla formazione del personale. Sono dati emersi dall'osservatorio del progetto "Why Liguria", avviato da Deloitte. I risultati sono stati presentati in un workshop dedicato a innovazione e sviluppo. La Liguria conta 15 mila addetti in elettronica, robotica e biomedicale, sul territorio sono presenti oltre 1600 ricercatori provenienti dal 48 paesi e, con 11,8 brevetti Ict ogni milione di abitanti si colloca al primo posto a livello nazionale e al terzo per innovazione del sistema produttivo.