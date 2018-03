Camionista morto, disagi per stop porto. Sindacati incontrano Authority

Primi disagi al traffico questa mattina per il blocco dei varchi portuali genovesi deciso dopo la morte del camionista ieri al Vte di Pra'. Pesanti ingorghi in Lungomare Canepa dove la viabilità è ferma in entrambe le direzioni. Code anche in Soprelevata e in via Cantone e via Buranello. Traffico rallentato anche al casello di Genova Ovest. Con il passare delle ore il traffico si è normalizzato. Intanto i sindacati dell'Autotrasporto hanno incontrato l'Autorità portuale. "Una viabilità migliore all'interno dei terminal portuali è una cosa fondamentale". È questa la richiesta principale presentata dai sindacati che, dopo la morte del camionista al Vte avvenuta ieri, hanno dichiarato sciopero. Stamani una delegazione dei sindacati si è recata a Palazzo San Giorgio per incontrare i vertici dell'Authority. "Ci sono anche altre misure che potrebbero aiutare a limitare i rischi - spiega Marco Gallo, coordinatore Filt Cgil Genova -. Per esempio sarebbe fondamentale non trovare le corsie piene di camion ma anche, e dico una cosa tecnica, potrebbe essere utile che i container abbiano le porte rivolte a ponente. Abbiamo scritto molte volte ai vertici di Autorità Portuale ma per ora le nostre richieste sono rimaste nel cassetto". Il problema, spiega Gallo, è anche da ricercarsi nelle condizioni di questi lavoratori. "Il ritmo frenetico del lavoro portuale, a volte, può portare a fare errori - spiega Gallo - e l'incidente di ieri è la dimostrazione che i lavoratori dell'autotrasporto non ce la fanno più a sostenere questi ritmi imposti da aziende che devono fare fatturato spinti da committenti che vogliono tutto e subito a poco costo. L'Authority dovrebbe dettare più regole ai terminalisti". (ANSA).