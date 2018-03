Appello su Berneschi resta a Genova

(ANSA) - GENOVA, 27 MAR - Il processo d'appello per la truffa al ramo assicurativo Vita Nuova a carico di Giovanni Berneschi, l'ex presidente di Banca Carige, resta a Genova. Lo ha deciso il presidente della prima sezione, Vidali, che ha respinto la richiesta di alcuni legali di trasferire il dibattimento a Milano. Per il giudice, il reato si sarebbe consumato in parte all'estero, ma vige la regola che il processo si celebra dove è avvenuta la prima iscrizione nel registro del reato. La truffa avrebbe fruttato agli imputati circa 22 milioni. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e riciclaggio e falso. La truffa, per la Gdf, consisteva nel far acquistare dal ramo assicurativo della banca immobili e quote societarie di imprenditori compiacenti a prezzi gonfiati, per reinvestire le plusvalenze all'estero. In primo grado sette imputati sono stati condannati a pene da 8 anni e due mesi a 13 mesi. Francesca Amisano, nuora di Berneschi, patteggiò 27 mesi oltre alla confisca di beni per 1,3 mln.