Traffico migranti, chieste 8 condanne

Si è chiusa stamani davanti al gup Paolo Luppi di Imperia con otto richieste di pena la requisitoria al processo in rito abbreviato relativo al filone imperiese della maxi operazione contro il traffico internazionale di migranti scattata nel gennaio del 2017 tra Ventimiglia e Milano. Per tutti otto gli imputati le accuse sono a diverso titolo di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e, in alcuni casi, di trattamento disumano. Il pubblico ministero ha chiesto pene da 8 anni e 8 mesi a 4 anni. L'operazione che ha portato al processo è iniziata nel gennaio 2017 con l'arresto di uno degli imputati dopo la scoperta di quarantuno migranti stipati all'interno di un furgone fermato dalla polizia alla barriera autostradale transfrontaliera di Ventimiglia. Nei confronti di quasi tutti gli indagati era già stato disposto il divieto di dimora nelle province di Imperia, Torino e Cuneo.