Toti, M5s non ha numeri per fermare opera sviluppo Paese

"Escludo che qualsiasi Governo possa fermare un'opera strategica per il Paese come il Terzo Valico ferroviario. I 5 stelle hanno voti importanti in Parlamento ma non sufficienti a cambiare il modello di sviluppo del nostro Paese". Lo ribadisce il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi pomeriggio a Genova con il sindaco Marco Bucci per ricevere una copia della raccolta firme sottoscritta da 6.649 persone sulla piattaforma change.org a sostegno della costruzione dell'alta velocità ferroviaria Genova-Milano. "Il Terzo Valico è un'opera già quasi interamente finanziata su cui c'è poco da parlare, ma molto da scavare, bisogna farla in fretta. Ben venga la mobilitazione della società civile - ha detto ancora Toti - E' un'opera fondamentale per la Liguria per Genova e per il Paese, un corridoio ferroviario che unisce il sistema portuale più importante d'Italia con la Pianura Padana e il Centro dell'Europa è un'infrastruttura strategica già finanziata che nessuno può mettere in discussione". "La raccolta firme dimostra che i cittadini sono interessati allo sviluppo di Genova, condividono la nostra visione di costruire una grande città - ha detto il sindaco Bucci - le infrastrutture sono una componente fondamentale, andare da Genova a Milano in 45 minuti è centrale. Non penso che qualcuno abbia il coraggio di fermare il progetto del Terzo Valico - ha concluso Bucci -, le decisioni ormai sono state prese, come sulla Gronda autostradale di Ponente". I promotori della raccolta firme Giorgia Mannu, Claudia Basso, Milena Laviosa e Davide Viziano, stimano in "2,5 miliardi di euro il danno erariale che sarebbe provocato dall'interruzione dei cantieri del Terzo Valico, senza contare i danni alla competitività di Genova".