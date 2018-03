Rivoluzione Cup, si userà smartphone

Si è conclusa la rivoluzione informatica che nel fine settimana ha interessato il Centro unico di prenotazione (Cup) della Liguria con il passaggio a una piattaforma unica più moderna per consentire ai cittadini di prenotare con facilità visite ed esami in tutte le Asl della Regione. Lo confermano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale alla Sanità Sonia Viale.

"Il sistema diventa il più moderno ed efficiente d'Italia" commenta Toti. "Ci sarà una progressiva condivisione delle agende delle Asl anche da parte del privato convenzionato" sottolinea Viale. Il potenziamento è stato realizzato da Liguria Digitale. Entro l'anno verrà verrà garantita la possibilità di prenotare presso le farmacie e gli studi medici, di pagare il ticket presso tutte le farmacie, tutti i punti di pagamento di PagoPA (tabaccherie, supermercati) con il potenziamento del sistema di pagamento on line, sperimentando la novità di prenotare, pagare, cancellare o modificare appuntamenti tramite smartphone.