Rapina in filiale Carige Sestri Levante

Rapina oggi pomeriggio in corso Colombo alla filiale di banca Carige di Sestri Levante. La dinamica è ancora in via di ricostruzione così come la quantificazione del bottino: ma dalle telecamere di sorveglianza gli inquirenti hanno capito che i tre, due entrati in banca e un terzo complice rimasto a fare il palo, sono arrivati alla filiale a bordo di due auto rubate. Due rapinatori sono entrati in banca armati quando c'erano ancora diversi dipendenti. I carabinieri hanno allestito numerosi posti di blocco alle uscite da Sestri Levante. Il bottino della rapina ammonta a 14.000 euro, 10.000 dalle cassa della banca e gli altri 4000 presi ad un cliente che li stava versando. I rapinatori sono scappati su due scooter entrambe risultati rubati.