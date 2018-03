Miami, sfida per ottavi Fognini-Kyrgios

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Il 29enne argentino Juan Martin Del Potro, numero 6 della classifica mondiale ha guadagnato con autorità gli ottavi di finale nel "Miami Open", battendo per 6-2 6-2 il giapponese Kei Nishikori (33). L'ostacolo per il sudamericano sulla strada per i quarti di finale sarà il serbo Filip Krajinovic (27) che ha "vendicato" il connazionale Novak Djokovic non lasciando scampo al francese Benoit Paire, numero 47 Atp, sconfitto con un doppio 63. Stanotte da Miami è arrivata un'altra sorpresa: dopo l'eliminazione del numero uno del mondo Federer, è caduto anche il bulgaro Dimitrov (numero 4 del mondo) che ha dovuto dire addio al torneo sotto i colpi del francese Jeremy Chardy (90) che ha vinto 6-4 6-4. Vittoria sofferta per il croato Marin Cilic (3) sul canadese Vasek Pospisil (77) per 7-5 7-6. Fabio Fognini (18) torna in campo stasera contro l'australiano Nick Kyrgios (20) quest'anno già vincitore di un titolo Atp a Brisbane. Tra i due non ci sono precedenti.