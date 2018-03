Le Iene fermate in arsenale La Spezia

(ANSA) - LA SPEZIA, 26 MAR - Bloccata una troupe del programma Le Iene all'interno dell'Arsenale Militare della Spezia; sequestrati l'attrezzatura e il 'girato', mentre il caso finisce in procura. Luigi Pelazza era alla Spezia oggi per un servizio sul caso delle acque contaminate sulle navi della Marina Militare. Prima la troupe ha seguito la Magnaghi con un gommone. "Abbiamo intimato con un megafono al comandante di tornare indietro, perché su quella imbarcazione è stata usata acqua non adatta al consumo umano" racconta Pelazza.

Sull'episodio la Marina militare ha diffuso una nota nella quale afferma che "sarà data informazione agli organi competenti per il vaglio nelle sedi opportune". Secondo la Marina militare l'imbarcazione delle Iene "ha intralciato i movimenti dell'Unità", mettendo a rischio "la sicurezza della navigazione e la stessa incolumità degli occupanti del gommone".