Entro primavera gara nuova diga foranea

(ANSA) - GENOVA, 26 MAR - Nelle prossime settimane l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e il Ministero delle Infrastrutture firmeranno l'accordo con l'agenzia nazionale Invitalia per pubblicare entro la primavera la prima gara sullo studio di fattibilità e la progettazione della nuova diga foranea del Porto di Genova con l'obiettivo di renderlo accessibile alle mega portacontainer. Lo annunciano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco Marco Bucci oggi pomeriggio a Genova a margine di una conferenza stampa.

"Mi sembra una visione miope quella di chi contrappone i terminal di Vado e Genova, se i traffici continuano a crescere a due cifre, se la nuova 'Via della Seta' arriverà in Italia come suo capolinea occidentale, non credo proprio che Genova e Vado saranno due scali alternativi, ma complementari. - sottolinea Toti -. La competizione del futuro è tra sistemi portuali, non tra singoli scali".