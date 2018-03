Berlusconi a Reggio C. per deporre

Silvio Berlusconi è giunto a Reggio Calabria per deporre al processo a carico dell'ex ministro Claudio Scajola, imputato di procurata inosservanza della pena aggravata dall'avere agevolato la 'ndrangheta per avere favorito la latitanza dell'ex deputato di FI Amedeo Matacena, rifugiatosi a Dubai dopo essere stato condannato a tre anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa.

Il leader di Forza Italia sarà chiamato a rispondere alle domande del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo sulla mancata ricandidatura di Matacena alle elezioni politiche del 2001. Durante l'udienza ha testimoniato anche l'ex governatore ligure Claudio Burlando.