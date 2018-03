Tenta acquisti con soldi falsi,arrestata

(ANSA) - GENOVA, 25 MAR - Ha cercato per due giorni di fare acquisti con una banconota da 50 euro falsa. Ma è stata segnalata dai commercianti e arrestata dagli agenti del commissariato di Rapallo. In manette è finita una donna di 28 anni di Monza. Denunciato il fidanzato di 39 anni, che era con lei mentre cercava di pagare due pizze con i soldi falsi. Per lui anche il foglio di via.

La coppia era controllata dai poliziotti perché due giorni prima avevano rubato un paio di scarpe da un centro commerciale, fatto per il quale erano stati denunciati. Nei giorni successivi numerosi esercenti avevano segnalato la coppia che cercava di fare compere con la banconota falsa.