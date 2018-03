Bagnasco a futuro Governo: Popolo soffre

"L'uomo si sta sprecando in questo nostro tempo impazzito. Sembra che preferisca mangiare ghiande anziché il pane degli angeli". Ad affermarlo il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente dei vescovi europei, nell'omelia pronunciata nella cattedrale di San Lorenzo, in occasione della celebrazione della Domenica delle Palme.

Nell'omelia, il porporato ha ricordato che "l'individualismo rovina l'uomo" e che "la civiltà individualista non mira tanto a raggiungere delle legittimazioni culturali e giuridiche ma piuttosto vuole che sia riconosciuto l'individuo in sé". Al termine della celebrazione, parlando delle aspettative verso il nuovo governo, ha ricordato che "l'obiettivo è il bene del paese, che vuol dire il bene del popolo perché il popolo è ancora in grande sofferenza".