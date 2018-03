Turismo: poche strutture sono per tutti

Fare il turista in Liguria per gli anziani, per chi ha limitate capacità motorie o visive o necessita di menu particolari non sembra facile. Il numero di imprese attrezzate per offrire sicurezza e comfort in modo sistematico a questo tipo di clientela è basso. L'indagine conoscitiva dell'Osservatorio turistico regionale ligure - Unioncamere Liguria, rivela che meno di metà degli intervistati, il 45%, ritiene la propria struttura accessibile per accogliere turisti con particolari esigenze (il 9,1% "molto" e il 36% abbastanza), contro il 55% di "poco"(33,7%) o "per nulla" (31,3%). Il campione è ristretto, 473 risposte (70 alberghi e 347 strutture extralberghiere) su 4.400 questionari inviati, ma il trend indicato nell'indagine è chiaro.

A far pesare in negativo la bilancia è però soprattutto il settore extralberghiero.