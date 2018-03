Nuda davanti bambini, prostituta multata

(ANSA) - LA SPEZIA, 24 MAR - Praticamente nuda, in attesa dei clienti, davanti a una palestra frequentata da bambini e adolescenti. Protagonista, una prostituta nigeriana trentenne, che è stata multata dalla polizia municipale. L'episodio è avvenuto ieri sera attorno alle 20 alla Spezia, nel quartiere Umbertino: a lanciare l'allarme sono stati i genitori di alcuni bambini che si trovavano nelle adiacenze della palestra, che hanno chiamato la polizia municipale. Alla vista degli agenti, la donna ha tentato la fuga, ma e' stata raggiunta e multata: per la donna, una sanzione di 3333 euro per atti contrari alla pubblica decenza.