Per Galabinov lesione all'adduttore, derby a rischio

Brutte notizie per il Genoa e per Davide Ballardini. L'attaccante Andrej Galabinov si è infortunato durante il ritiro con la Nazionale bulgara.

Galabinov è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare dell'adduttore lungo della gamba destra. I tempi di recupero per il giocatore che nelle ultime gare era titolare in attacco con Pandev saranno valutati dopo solo ulteriori accertamenti. Galabinov a questo punto rischia di saltare le sfide con Spal, Cagliari e il Derby della Lanterna con la Sampdoria.