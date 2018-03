Vincenzi, riuscirò a andare avanti?

"Cosa vuole che le dica? non so se riuscirò ad andare avanti". Lo ha detto l'ex sindaco di Genova Marta Vincenzi all'ANSA che l'ha incontrata nella sua abitazione a Rivarolo, sulle alture di Genova, a poche ore dalla sentenza della Corte d'Appello di Genova che ha confermato per lei la condanna a 5 anni di reclusione per l'alluvione del novembre 2011.