Samp: incontro Ferrero-Giampaolo

(ANSA) - GENOVA, 23 MAR - Patto per l'Europa in casa Sampdoria con l'incontro a Bogliasco tra il presidente Massimo Ferrero e l'allenatore Marco Giampaolo. Il massimo dirigente ha seguito la seduta e ha voluto dare un segnale forte alla squadra dopo le pesantissime sconfitte con Crotone e Inter. Ferrero lo aveva detto qualche giorno fa: "Giampaolo non è in discussione" e nella sua visita nel quartier generale di Bogliasco ha voluto ribadire la sua fiducia. Dunque è stata anche l'occasione per parlare col tecnico blucerchiato, il primo faccia-faccia dopo la disfatta casalinga con i nerazzurri (5-0). La società si è stretta attorno alla squadra, e Ferrero ha dato la carica al gruppo doriano in vista della ripresa del campionato con la Sampdoria che sarà attesa dalle sfide con Chievo, Atalanta e poi il derby il 7 aprile. L'obiettivo è provare a centrare il piazzamento per l'Europa League.