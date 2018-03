Rapina donna, lei lo fa arrestare

(ANSA) - GENOVA, 23 MAR - Un cittadino senegalese di 45 anni è stato arrestato dalla polizia a Genova per avere aggredito in Piazza Caricamento una donna che stava uscendo da un negozio e strapparle di mano il portafoglio. La donna, riferisce la polizia, ha cercato di difendersi ma l'uomo l'ha colpita con un pugno sulla fronte senza però riuscire a strapparle di mano i suoi effetti personali. A quel punto il ladro è scappato e la donna ha chiamato la polizia e, senza mai perderlo di vista, l'ha seguito consentendo così agli agenti delle volanti di bloccare il senegalese. L'uomo, pluripregiudicato per reati specifici, è stato arrestato. La vittima è stata medicata con una prognosi di 5 giorni.