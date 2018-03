Ladro bloccato da passeggeri bus Genova

(ANSA) - GENOVA, 23 MAR - Un uomo di origini algerine di 32 è stato arrestato in via XX Settembre a Genova dopo essere stato bloccato dai passeggeri di un autobus intervenuti in difesa di una donna alla quale aveva cercato di rubare il telefono portatile. Secondo l'accusa, l'uomo ha tolto dalla tasca della giacca della donna il telefono ma la vittima ha reagito e lo ha afferrato per il giubbotto riuscendo a riprendersi il telefono.

Il ladro ha però reagito colpendola colpi al braccio nel tentativo di portarle via la borsa. Un passeggero ha chiamato il 112 ed un altro ha tentato di bloccare il malvivente che lo ha colpito con calci e pugni. L'equipaggio di una volante dell'Upg è salito sul bus e ha bloccato l'uomo mentre si stava dimenando tra i passeggeri nel tentativo di scappare, travolgendone diversi. Il 32enne algerino, pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, è stato condotto presso il carcere di Marassi. La vittima è stata medicata con una prognosi di 15 giorni per contusioni multiple.