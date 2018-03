Genoa ko 4-1 in amichevole con Monaco

Sfida affascinante ma senza storia quella tra il Monaco e il Genoa andata in scena questo pomeriggio al Louis II di Montecarlo. L'amichevole, che rientrava negli accordi per la cessione del giovanissimo attaccante Pellegri ai francesi (assente perché operato di pubalgia), ha visto i padroni di casa vincere 4-1, con il risultato però in bilico sino a dieci minuti dalla fine.

Nella prima frazione al vantaggio di Sylla, su errore della difesa, aveva risposto Lapadula di testa su assist di Bertolacci prima che Diakhaby riportasse in vantaggio i suoi.

Nel secondo tempo Genoa più aggressivo ma padroni di casa bravi a sfruttare due errori dei rossoblù. All'80 una palla persa dal centrocampo rossoblù permette a Diakhaby di finalizzare al meglio un contropiede, mentre in pieno recupero un rimpallo tra Biraschi e il portiere Lamanna fa sì che il pallone entri in porta per il 4-1 finale.