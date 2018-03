Bucci, fare nodo San Benigno senza abbattere rampa

"Abbiamo fatto la sperimentazione e il risultato è stato sotto gli occhi di tutti in modo così evidente che non è stato necessario proseguire ancora: levare la rampa di accesso alla Sopraelevata da via Cantore è un problema grosso". Il sindaco Marco Bucci ha fatto il punto a margine della conferenza stampa di Costa Crociere e ha spiegato che lunedì ci sarà un tavolo di lavoro con Autostrade e con chi ha fatto il progetto iniziale per verificare tutte le possibilità di modifica. "La sperimentazione andava fatta perché i dati di previsione dicevano il contrario di quanto è accaduto e abbiamo toccato con mano, mi dispiace per chi si è dovuto sacrificare restando in coda" ha detto il sindaco. L'incontro di lunedì servirà a capire come procedere. "Il nodo di San Benigno va messo a posto - ha concluso -, nessuno pensi che dopo questi risultati non si vada a fare il nuovo progetto. Deve essere fatto e sarà fatto, con soluzioni che ci consentiranno di non abbattere la rampa".(ANSA).