A Sarzana la rivoluzione di Galilei

(ANSA) - GENOVA, 23 MAR - Modelli tridimensionali interattivi di invenzioni e esperimenti e un vero percorso che punta a far emergere l'ambiente storico, culturale e religioso dell'epoca di Galileo Galilei. È ciò che sarà proposto all'interno della mostra 'Galileo e la rivoluzione scientifica' dal 24 marzo al 6 maggio nella Fortezza Firmafede di Sarzana. "Dopo la mostra dedicata a Leonardo e quella su Android Warhol - ha detto il sindaco di Sarzana Alessio Cavarra presentando l'esposizione -, un altro appuntamento importante che valorizza la nostra fortezza come luogo di arte e cultura, approfondendo una grande personalità del passato". La mostra dedicata al padre della scienza moderna è organizzata dalla cooperativa Earth, con il patrocinio del comune e del Mibact. Quattro le sezioni dell'esposizione: dai maestri di Galilei al rapporto con la conoscenza fino all'eredità scientifica e al processo per eresia.