Elezioni: 71,94% affluenza definitiva

(ANSA) - GENOVA, 05 MAR - E' arrivata al 71,94% l'affluenza definitiva alle urne per le elezioni politiche registrata in Liguria alle 23 alla chiusura dei seggi, oltre tre punti percentuali in meno rispetto al 75,11% delle politiche 2013, sotto alla media nazionale che è circa il 73%. E' il dato emerso dal sito "Eligendo-Politiche e Regionali del 4 marzo 2018", realizzato a cura della direzione centrale dei Servizi elettorali del Ministero dell'Interno. La Liguria è stata la Regione del Nord Italia con l'affluenza più bassa, dietro al 78,7% del Veneto, al 72,35% della Valle d'Aosta, al 74,27% del Trentino Alto Adige, 75,60% del Piemonte, al 77,40% della Lombardia e al 75,07 del Friuli Venezia Giulia, non tutti dati ancora definitivi visto che mancano poche sezioni all'appello.