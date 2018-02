No giudice ricorso abitanti Multedo

Il tribunale civile di Genova ha respinto il ricorso di alcuni residenti di Multedo sull'uso dell'ex asilo Govone di Multedo dove la Curia ha trasferito alcuni richiedenti asilo. In pratica, il giudice ha stabilito che non vi è l'urgenza in quanto la domanda presentata dai cittadini è stata fatta dopo la chiusura dell'asilo e solo dopo l'arrivo dei migranti e, in secondo luogo, perché le suore hanno dichiarato che nel quartiere non vi è un numero sufficiente di bambini. I residenti, rappresentati dall'avvocato Alberto Campanella, avevano denunciato che l'asilo era stato lasciato alle suore dalla famiglia Govone con l'impegno di utilizzarlo esclusivamente per ospitare dei bambini e che dunque accogliervi dei migranti sarebbe stato illegittimo. "Secondo noi - ha sottolineato - c'è stata una eccessiva rigidità del giudice nei confronti dei ricorrenti. Per non parlare dei tempi: se c'è voluto un mese per decidere su un ricorso d'urgenza, figurarsi quanto ci metteranno sul merito".