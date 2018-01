Tassista fuori servizio lascia auto in parcheggio riservato, multa

(ANSA) - GENOVA, 31 GEN - Un tassista fuori servizio lascia l'auto nel parcheggio dei taxi e viene multato dalla polizia municipale. E' successo oggi pomeriggio nel parcheggio riservato ai taxi in piazza De Ferrari. Gli agenti della sezione Automezzi si sono accorti che il taxi non aveva diritto a sostare nell'area con le strisce gialle perché sul cruscotto c'era ben in vista un biglietto con sopra scritto 'fuori servizio'. Gli agenti dopo avere chiesto agli altri tassisti se avevano notizie del proprietario del taxi fuori servizio non hanno potuto fare altro che elevare una multa da 59,50 euro con due punti sottratti sulla patente di guida. L'area di sosta riservata ai taxi, come detta il regolamento comunale, può infatti essere utilizzata dai tassisti solo durante l'orario di servizio.