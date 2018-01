Puggioni lascia la Samp e va a Benevento

(ANSA) - GENOVA, 31 GEN - Il portiere Christian Puggioni lascia la Sampdoria dopo due stagioni e mezza e passa al Benevento a titolo definitivo. In blucerchiato arriva in prestito dai campani il portiere sloveno Vid Belec. Offerta irrinunciabile per Puggioni, nato a Genova e grandissimo tifoso doriano, che firmerà con il club campano un contratto fino a giugno 2020 e guadagnerà circa 500 mila euro netti a stagione.

Puggioni, cresciuto nel settore giovanile blucerchiato, era tornato nel 2015 come terzo portiere prima di guadagnare posizioni nella gerarchia nei portieri collezionando tra l'anno scorso e questa stagione trenta presenze a causa degli infortuni di Emiliano Viviano. Puggioni ha debuttato nella Sampdoria come portiere titolare il 22 ottobre 2016 nel derby della Lanterna vinto 2-1. Sulla panchina blucerchiata prende il suo posto Belec che saluta il Benevento dopo appena 13 presenze in questa stagione.