Fiorentino, Carige ha rischiato saltare

"Il 17 novembre del 2017 abbiamo vissuto una giornata drammatica" in cui Carige ha rischiato di saltare: lo ha detto l'ad della stessa banca Paolo Fiorentino sottolineando ad un convegno che "è fondamentale uscire dall'ossessione patrimoniale, il principio della liquidità è fondamentale. Le banche non saltano per mancanza di capitale ma di liquidità". Fiorentino ha ricordato che il 17 novembre scorso "abbiamo sperimento per delle ore la clientela che ritirava i propri depositi agli sportelli. Alla fine - ha detto - stavamo rischiando di perdere una banca importantissima, un peso della spina dorsale dell'economia del paese". Le banche italiane, ha aggiunto, "sono costrette a vendere gli npl a ogni costo".

Invece, a suo parere, è "fondamentale uscire dall'ossessione patrimoniale, mantenere il valore delle aziende e vigilare sulle devianze burocratiche che invadono il campo della politica".