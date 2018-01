Calcinacci da facciata S.Lorenzo, allestite barriere protezione

Mantovane di legno per proteggere dalla possibile caduta di calcinacci i passanti che camminano al fianco della cattedrale in via San Lorenzo. Le protezioni sono state installate oggi con un appalto in somma urgenza dagli operai della ditta Arvigo e Serra in attesa che la Curia appalti i lavori per ripristinare e mettere in sicurezza la facciata della cattedrale da cui sono caduti piccoli calcinacci. Ad operare è stata la stessa impresa edile che sta ultimando la grande opera di restauro della cappella di San Lorenzo. Ma la caduta dei calcinacci non è legata ai lavori in corso sulla sommità della cattedrale, svolti alcune decine di metri più a monte dalla zona in cui sono state installate le mantovane di protezione. L'intervento della Curia, come da prassi in questi casi, era stato sollecitato dalla polizia municipale e dai pompieri in seguito alla caduta dei calcinacci in via San Lorenzo.