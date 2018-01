Cade da scale,indagato funzionario parco

Il pubblico ministero Marco Zocco ha iscritto nel registro degli indagati, per omicidio colposo, il legale rappresentante del parco di Villa Serra di Comago, per la morte di Loredana Cimieri, l'impiegata di 41 anni caduta lunedì per oltre tre metri dopo il cedimento di un gradino della scala di marmo. Si tratta di un atto dovuto in vista dell'autopsia che verrà eseguita domani dal medico legale Camilla Tettamanti. Gli investigatori avevano sequestrato la scala gemella a quella dell'incidente, per effettuare rilievi e analisi. La donna lavorava per una cooperativa che si occupa dei servizi all'interno del parco ed era anche volontaria della croce rossa di Campomorone.