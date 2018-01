Ruba per fame e tenta fuga nel canale

(ANSA) - LA SPEZIA, 30 GEN - Si lancia nel canale per non essere arrestato. E' accaduto ieri pomeriggio alla Spezia. Un tunisino di 36 anni è stato sorpreso dal personale di un supermercato del centro città a oltrepassare le casse senza pagare merce per circa 38 euro. All'arrivo della polizia l'uomo ha spiegato di aver rubato "per fame". Mentre i poliziotti lo stavano facendo salire sulla volante per portarlo in questura e fotosegnalarlo il tunisino ha spintonato uno degli agenti e si è dato alla fuga. Si è lanciato nello Sprugola, un canale che costeggia l'Arsenale Militare, urlando di non volere andare in carcere e iniziando a bere l'acqua sporca del torrente. C'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco per tirarlo fuori. E' stato arrestato per rapina impropria e sarà processato stamani per direttissima.